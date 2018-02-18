2018-02-18T13:00:40+03:00
В мире

ВВС Израиля нанесли 18 ударов по целям ХАМАС в секторе Газа

При этом погибли два 17-летних палестинца
Дарья ИВАШКИНА
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Израильские военныеИзраильские военныеФото: REUTERS
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В воскресенье израильские военные отчитались о результатах авиаударов, нанесенных в ночь на 18 февраля по позициям движения ХАМАС в секторе Газа. По данным военнослужащих еврейского государства, им удалось поразить 18 объектов.

«В общей сложности наши силы нанесли ответные удары по 18 целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС», - говорится в Twitter израильской армии.

Между тем в самом секторе Газа сообщили, что в результате бомбардировки погибли два палестинца, которым было по 17 лет. Их тела нашли в городе Рафахе, сообщает министерство здравоохранения Палестины.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье израильская авиация нанесла удары по шести целям в секторе Газа. Как отмечал сайт kp.ru, эта атака стала ответом на подрыв фугаса на пути следования израильского армейского патруля, в результате которого в минувшую субботу пострадали четыре солдата еврейского государства.

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