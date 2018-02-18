СМИ узнали, что ЦРУ всегда вмешивалось в выборы в других странах

СЕГОДНЯ 16:18 2018-02-18T16:18:53+03:00

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Бывшие сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США рассказали, что ведомство всегда вмешивалось в выборы в других странах.

Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на бывших агентов и экспертов.

"Если вы спросите сотрудника разведывательной службы, нарушали ли русские правила или делали что-то необычное, ответ — нет, вовсе нет", — рассказал вышедший в отставку после службы в ЦРУ в 2015 году Стивен Холл.

Он отметил, что Соединенные Штаты проводили операции по вмешательству в политические процессы. А также заявил, что рассчитывает на продолжение этой деятельности в будущем.

"Мы занимались подобным с тех пор, как ЦРУ было основано в 1947 году... Мы использовали постеры, памфлеты, баннеры, рассылали рекламно-информационные материалы и так далее. Размещали ложную информацию в зарубежных газетах", — заявил Лок Джонсон, расследовавший в 70-х годах деятельность ЦРУ.

Отмечается, что благодаря действиям ЦРУ были свергнуты лидеры в Иране и Гватемале, а также произошли госперевороты в других странах.

Как сообщал сайт kp.ru, 16 февраля спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статьям "Сговор против США" и "Мошенничество".