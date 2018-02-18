2018-02-18T23:44:31+03:00
Происшествия

Патриарх назвал провокацией нападение на прихожан храма в Дагестане

Предстоятель Русской Церкви передал родственникам погибших свои самые искренние соболезнования
Екатерина БОЛГОВА
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Патриарх Московский и всея Руси КириллПатриарх Московский и всея Руси КириллФото: Михаил ФРОЛОВ
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал провокацией нападение на прихожан православного храма в Кизляре в Прощеное воскресенье.

"Патриарх Кирилл глубоко потрясен сегодняшними кровавыми событиями у храма в Кизляре. Он передает свои самые искренние соболезнование родным и близким погибших от рук убийцы, молится об их упокоении в селениях праведных", - сказал пресс-секретарь предстоятеля Церкви священник Александр Волков.

Он отметил, что эта провокация была направлена на создание противостояние между православными и мусульманами, мирно живущих на Кавказе.

«Русская Церковь выражает глубокую обеспокоенность случившимся и настаивает на самом тщательном расследовании этого преступления", - добавил священник, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 18 февраля, мужчина 1995 года рождения открыл стрельбу по людям, собравшимся у храма в дагестанском Кизляре. В результате погибли пять женщин, еще четыре человека получили ранения, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии. Нападавший был ликвидирован.

В Дагестане неизвестный преступник расстрелял толпу людей во время Масленицы.В результате нападения погибло четыре человека

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