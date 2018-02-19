В Подмосковье электричка насмерть сбила 16-летнего парня

СЕГОДНЯ 02:01 2018-02-19T02:13:54+03:00

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Вечером в воскресенье, 18 февраля, на Павелецком направлении Московской железной дороги под колесами электрички погиб подросток. По предварительным данным, парнишка шел по рельсам в наушниках, и не слышал гудки приближающегося поезда.

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, трагедия произошла примерно в 19:50 на станции Михнево Павелецкого. Подросток пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте, когда его сбил электропоезд «Москва – Кашира».

«Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось», - рассказала ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР Елена Марковская.

Она добавила, что проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следователи выясняют все обстоятельства и причины гибели несовершеннолетнего.