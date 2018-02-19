В Сирии 15 раз за сутки был нарушен режим прекращения огня

СЕГОДНЯ 12:32 2018-02-19T12:34:19+03:00

Стрельба зафиксирована в Алеппо, Дамаске и Латакии

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Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, было зафиксировано 15 случаев стрельбы. Нарушения режима перемирия произошли в провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия.

Отмечается, что беспорядочная стрельба произошла в районах, которые находятся под контролем боевиков террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (группировка запрещена на территории РФ), пишет ФАН.

За минувшие сутки российские военные провели гуманитарную акцию в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор. Местным жителям было доставлено 1,9 тонн продуктов питания.

Помимо этого еще один населенный пункт - Эль-Джабрия провинции Хама — присоединился к режиму прекращения огня, передает сайт телеканала «Звезда».