В Сирии 15 раз за сутки был нарушен режим прекращения огня
Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, было зафиксировано 15 случаев стрельбы. Нарушения режима перемирия произошли в провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия.
Отмечается, что беспорядочная стрельба произошла в районах, которые находятся под контролем боевиков террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (группировка запрещена на территории РФ), пишет ФАН.
За минувшие сутки российские военные провели гуманитарную акцию в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор. Местным жителям было доставлено 1,9 тонн продуктов питания.
Помимо этого еще один населенный пункт - Эль-Джабрия провинции Хама — присоединился к режиму прекращения огня, передает сайт телеканала «Звезда».