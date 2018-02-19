Водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта на МКАД

СЕГОДНЯ 18:41 2018-02-19T18:41:33+03:00

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В понедельник, 19 февраля, в районе седьмого километра МКАД между двумя водителями произошел дорожный конфликт, который закончился стрельбой.

По информации стражей порядка, в какой-то момент один из участников ссоры достал травматический пистолет и выстрелил из него в своего оппонента. В результате второй автомобилист получил ранение и впоследствии был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Что касается самого стрелка, то ему удалось скрыться с места преступления. В настоящее время правоохранители делают все возможное для скорейшего задержания подозреваемого.

«В ходе конфликта один из его участников, предположительно, из травматического оружия причинил ранение своему оппоненту, после чего скрылся на автомобиле марки Ford», - уточнили ТАСС в столичном главке МВД России.

Кстати, отметим, это уже далеко не первые авторазборки в Москве. Как сообщал сайт kp.ru, в апреле прошлого года дорожный конфликт со стрельбой произошел на юге города. Тогда водитель автомобиля Volkswagen Touareg также открыл огонь из травмата, после чего скрылся.