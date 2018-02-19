В Сети опубликовано видеопособие, как утешить медведя
Обнимающий огромного медведя мужчина, растрогал Сеть .
Американец с помощью объятий утешил огромного медведя. Видео было опубликовано на канале нью-йоркского Центра помощи осиротевшим животным в YouTube. Ролик с целительными «обнимашками» собрал уже почти 2 млн просмотров!
- Я уверен, вы ведёте себя со своими медведями так же, когда у них выдался тяжёлый день, - говорится в подписи к записи.
Как выяснилило издание Huffington Post, медведь приболел, и ему вызвали ветеринара. Но визит доктора косолапого сильно расстроил. И тогда друг решил его приободрить.
Смельчака на видео зовут Джим Ковальчик, а хищника - Джимбо. Они дружат уже 23 года - столько лет медведю. Парк, где родился мишка, закрылся очень скоро после его появления на свет. И тогда малыша приютил Ковальчик. А сейчас Джимбо весит 680 кг! Но продолжает слушаться своего друга-человека.
В 2015 году Ковальчик с женой открыли Центр помощи осиротевшим животным. Сейчас в нём живут 11 медведей. А ещё - лошади, олени и белки.