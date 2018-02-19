Аршавин назвал фальсификацией уголовное дело против его супруги

19 Февр. 22:35 2018-02-19T22:36:23+03:00

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Футболист «Кайрата» Андрей Аршавин считает уголовное дело, которое завели на его жену Алису, сфальсифицированной провокацией. При этом он заявил о готовности приложить максимум усилий для его закрытия.

«Я готов приложить максимум усилий в юридическом и правовом поле, но считаю, что дело сфальсифицировано и должно быть прекращено, так как считаю это провокацией», - сказал спортсмен.

Также бывший капитан сборной России по футболу признался, что «не понял, за что его супругу могут преследовать». По его мнению, две из трех статей, по которым обвиняют Алису Арщавину, «пытаются притянуть за уши».

«По словам ее адвоката, по закону России такой статьи даже нет, две из которых пытаются притянуть за уши Алисе по данному заявлению в прокуратуре Казахстана», - подчеркнул Аршавин.

Кроме того, футболист извинился перед семьей за скандальное видео, на котором он приобнял за талию модель Ольгу Семенову. «Еще раз хочу извиниться перед Алисой, ее детьми и мамой за неудобства, которые принес нашей семье», - добавил Аршавин в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, некоторое время назад генеральная прокуратура Казахстана завела на супругу российского футболиста Алису Аршавину уголовное дело по трем статьям. Как выяснилось, заявление на жену спортсмена подала та самая модель Ольга Семенова, которую Аршавин приобнимал на провокационном видео: девушка попросила правоохранителей «защитить ее от нападок».