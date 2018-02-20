2018-02-20T02:34:16+03:00
Политика

Киев считает невозможным размещение белорусских миротворцев в Донбассе

Власти Украины отметили, что если не допускаются страны НАТО, то нельзя привлекать и страны ОДКБ
Юлия ДИВЕЕВА
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МИД УкраиныМИД УкраиныФото: СОЦСЕТИ
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Миротворческие силы из Белоруссии не могут находиться в Донбассе для урегулирования вооруженного конфликта. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Она отметила, что Белоруссия является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Насколько я знаю, Белоруссия не покинула ОДКБ и является членом этой организации, а если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы не говорили, что страны ОДКБ принимают участие в этой миссии», — цитирует слова Зеркаль РИА Новости.

Ранее президент республики Александр Лукашенко предложил участие Минска в урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе в возможной миротворческой миссии.

Как сообщал в понедельник сайт kp.ru, Киев отказался обсуждать размещение миссии ООН в Донбассе с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По словам замглавы администрации президента Украины Константина Елисеева, для незалежной главное - обсудить этот вопрос «со своими ключевыми партнерами».

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