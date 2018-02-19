2018-02-19T21:19:20+03:00
Политика

В Киев отказались согласовывать с ДНР и ЛНР введение миротворцев в Донбасс

Как оказалось, для Украины главное - обсудить этот вопрос «со своими ключевыми партнерами»
Дарья ИВАШКИНА
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На Украине отказались согласовывать с ДНР и ЛНР введение миротворцев в ДонбассНа Украине отказались согласовывать с ДНР и ЛНР введение миротворцев в ДонбассФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Киеве заявили, что не намерены обсуждать размещение миссии ООН в Донбассе с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По словам замглавы администрации президента Украины Константина Елисеева, для незалежной главное - обсудить этот вопрос «со своими ключевыми партнерами».

Также Елисеев выразил мнение, что именно его страна является «принимающей стороной», поэтому для введения миротворцев необходимо разрешение Украины. «Принимающая сторона - это Украина, которая считает эти территории оккупированными. Поэтому, если будет согласие Украины, я думаю, что нам не нужно на это согласие каких-то отдельных бандформирований», - сказал представитель администрации Порошенко в эфире украинских СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 19 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что формат, состав и цели ввода миротворцев на юго-восток Украины необходимо согласовывать с ДНР и ЛНР. Как подчеркнул представитель Кремля, решать такие вопросы, абстрагируясь от представителей народных республик, невозможно.

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