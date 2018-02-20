Канадская фристайлистка Шарп выиграла Олимпиаду в хафпайпе

СЕГОДНЯ 07:51 2018-02-20T07:52:04+03:00

Россиянка Демидова осталась на шестой позиции

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На Олимпиаде в Пхенчхане во вторник, 20 февраля, были разыграны медали в женском фристайле в хафпайпе. Золотую медаль выиграла канадка Кэсси Шарп. В своей лучшей из трех попыток она набрала 95,80 балла от судей.

Второе место у представительницы Франции, набравшей 92,60. Третья позиции - у американки Бриты Сигурни (91,60). Единственная представительница сборной России в этом виде программы Валерия Демидова заняла шестое место, набрав 80,60 балла.

Канадка Кэсси Шарп впервые в карьере приняла участие в Олимпиаде. В 2016 году она выиграла Всемирные зимние экстремальные игры.

Олимпиада 2018 проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российская команда представлена 168 спортсменами из-за жестких санкций со стороны МОК.