Канадская фристайлистка Шарп выиграла Олимпиаду в хафпайпе
На Олимпиаде в Пхенчхане во вторник, 20 февраля, были разыграны медали в женском фристайле в хафпайпе. Золотую медаль выиграла канадка Кэсси Шарп. В своей лучшей из трех попыток она набрала 95,80 балла от судей.
Второе место у представительницы Франции, набравшей 92,60. Третья позиции - у американки Бриты Сигурни (91,60). Единственная представительница сборной России в этом виде программы Валерия Демидова заняла шестое место, набрав 80,60 балла.
Канадка Кэсси Шарп впервые в карьере приняла участие в Олимпиаде. В 2016 году она выиграла Всемирные зимние экстремальные игры.
Олимпиада 2018 проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российская команда представлена 168 спортсменами из-за жестких санкций со стороны МОК.