Назарбаев утвердил новую версию казахского алфавита на основе латинской графики

СЕГОДНЯ 08:02 2018-02-20T08:03:30+03:00

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, утверждающий новую редакцию казахского алфавита на основе латинской графики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Как сообщал ранее сайт «КП», Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе казахского языка на латинскую графику еще в октябре 2017 года. Тогда же был утвержден новый алфавит из 32 букв. Однако в нем слишком часто использовались апострофы, что вызвало критику со стороны многих лингвистов. По мнению специалистов, обилие этих знаком затрудняло чтение, письмо и набор текста на клавиатуре.

Новая редакция казахского алфавита на латинице также содержит 32 буквы, но в ней меньше апострофов, введены дополнительные диакритические знаки и диаграфы (составной письменный знак их двух букв).

Согласно заявлениям казахских властей, в 2021-2023 годах латинская графика появится в паспортах, удостоверениях личности и других официальных документах на государственном языке. В 2024-2025 годах планирует перевод местного делопроизводсва, печатных изданий и других СМИ.