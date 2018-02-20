2018-02-20T08:37:31+03:00
Спорт

Российские фигуристы Боброва - Соловьев после сезона берут паузу в карьере после олимпийского сезона

Наши стали пятыми в спортивных танцах на Олимпиаде в Пхенчхане
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Российская пара Соловьев - Боброва - пятые на Олимпиаде.Российская пара Соловьев - Боброва - пятые на Олимпиаде.Фото: REUTERS
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Российская пара фигуристов Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев подвели итоги своим выступлениям на Олимпиаде в Пхенчхане. В спортивных танцах они заняли пятое место, а победа досталась канадскому тандему Вирту-Моир. Наш дуэт после окончания этого сезона намерен взять паузу в своих выступлениях, о чем спортсмены сказали после окончания соревнований в Корее:

- На Олимпиаде у нас все прокаты были на максимуме, но и другие ребята выкладывались на сто процентов. Каждый спортсмен работает для того, чтобы занимать самые высокие места. Мы, как и в Сочи, пятые. По ощущениям, тогда было обиднее. Медаль была ближе. После окончания сезона точно берем паузу, - приводит слова фигуристов портал Teamrussia.pro.

Олимпийские соревнования в турнире фигуристов продолжатся уже завтра. На лед выйдут девушки в короткой программе. Россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева - фаворитки этого вида соревнований.

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