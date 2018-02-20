2018-02-20T10:09:00+03:00
Политика

Власти Украины запретили поставлять России двигатели для Ан-148

По мнению экспертов, российская отрасль уже готова предоставить рынку аналоги
Екатерина БОЛГОВА
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Самолет Ан-148Самолет Ан-148Фото: REUTERS
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Украинские власти запретили поставлять в Россию двигатели Д‐436, которые используют для самолетов Ан‐148 и Бе‐200.

«К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей», - заявил замминистра промышленности РФ Олег Бочаров во время круглого стола в Госдуме.

Самолеты Ан-148 собирают на Воронежском авиастроительном заводе. Лайнер рассчитан на перевозку 60–80 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. В настоящее время в стране насчитывается больше 40 бортов с такими двигателями, которые находятся в эксплуатации у авиакомпаний «Ангара» и «Саратовские авиалинии».

Самолеты-амфибии Бе-200, на которые также устанавливают двигатели Д-436, применяются для тушения пожаров и поисково-спасательных операций.

По мнению летчика-испытателя, эксперта авиации Анатолия Кнышова, указанный запрет вряд ли нанесет ощутимый урон российскому самолетостроению.

«К 2020 году российское самолетостроение полностью перейдет на отечественные детали, так как разработки в этом направлению идут полным ходом. Двигатели на Ан-148 могут быть заменены на другие российские аналоги», - заявил он.

Кроме того, представитель объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) заявил, что самолеты Ан-148 и Бе-200 могут быть укомплектованы российско-французскими моторами, передает телеканал «360».

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