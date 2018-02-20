2018-02-20T16:31:03+03:00
Политика

В Чехии создадут центр спутниковой разведки НАТО

На строительство центра потратят десятки миллионов долларов
Екатерина БОЛГОВА
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Центр военно-космической разведки для нужд НАТО создадут в ЧехииЦентр военно-космической разведки для нужд НАТО создадут в ЧехииФото: REUTERS
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В Чехии создадут центр спутникового наблюдения чешской армейской разведки и североатлантического альянса НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь чешской военной разведки Алжбета Ритгофова.

"Центр будет создан к 1 июля (2018 года). Он будет обрабатывать полученные со спутников снимки, в частности, для нужд спасателей во время стихийных бедствий", - сообщила Ритгофова.

Она отметила, центр будет заниматься получением и обработкой изображений со спутника и информации с радаров для ВС Чехии и НАТО. По ее словам, обрабатываемые данные будут использоваться в ходе международных миссий под эгидой Североатлантического альянса.

В соответствии с требованиями НАТО, на максимальный рабочий уровень центр спутниковой разведки будет выведен к концу 2019 года. До этого срока центр будет функционировать в тестовом режиме и осуществлять прием специалистов.

Финансировать строительство объекта будет министерство обороны Чехии. Ожидается, что на эти цели будут потрачены сотни миллионов крон (десятки миллионов долларов), передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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