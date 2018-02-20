2018-02-20T16:39:10+03:00
Наука

Ученые: стресс отца может вызвать шизофрению у его детей

Также наследникам грозят и другие заболевания
Юлия ЩЕРБАКОВА
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У беспокойных отцов чаще рождаются дети с психиатрическими заболеваниямиУ беспокойных отцов чаще рождаются дети с психиатрическими заболеваниямиФото: Евгения ГУСЕВА
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Стресс отца может привести к развитию различных психиатрических заболеваний у его потомства. К такому выводу пришли ученые из Университета в штате Мэриленд, которые провели эксперимент на мышах.

Специалисты доказали, что стресс у самца перед спариванием вызывает отклонения в психическом развитии у родившихся позже мышат. Детеныши грызунов вели себя неадекватно и давали слабую реакцию на внешние раздражители.

Медики считают, что в этом виноват всплеск гормона, который происходит во время стрессовой ситуации. Он влияет на структуру белка вокруг клеток ДНК. По мнению экспертов, даже слабое нервное напряжение может негативно сказаться на будущем потомстве, передает сайт «Утро.ру».

На основе этих данных, специалисты предположили, что такой же вред стресс может нанести и людям, однако исследований такого рода пока не проводилось, передает телеканал «360».

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