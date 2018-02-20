2018-02-20T18:00:19+03:00
Политика

Лавров: присутствие США в Афганистане не принесло стране мира и стабильности

Об этом глава МИД РФ заявил по итогам переговоров с пакистанским коллегой Хаваджей Мухаммадом Асифом
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что многолетнее американское присутствие Афганистане не принесло стране мира и стабильности

«У нас обоюдная озабоченность в связи с деградацией ситуации в сфере безопасности в этой стране, ростом террористической активности, наркотической угрозы, которая никуда не исчезает, и укреплением позиций ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России) на севере и востоке Афганистана. К сожалению, приходится это констатировать, многолетнее военное присутствие США и НАТО не принесло афганцам мир и стабильность», - сказал Лавров по итогам переговоров с пакистанским коллегой Хаваджей Мухаммадом Асифом.

Он отметил, что представленная администрацией США стратегия по Афганистану «сфокусирована на наращивании военно-силового давления на вооруженную оппозицию».

Глава МИД РФ подчеркнул необходимость процесса национального примирения при главенствующей роли народа страны и учете интересов соседних стран, передает ТАСС.

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