СЕГОДНЯ 18:18 2018-02-20T18:18:43+03:00

При этом кандидат в президенты раскрыла имена лишь тех спонсоров, которые пожелали быть названным

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Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала, кто является спонсорами ее избирательной кампании.

"Сегодня мы открываем вам только тех людей, которые согласились быть названными и быть открытыми. Огромное им спасибо, что они разрешили это сделать", - сказала Собчак на пресс-конференции во вторник, 20 февраля.

По ее словам, спонсорами выступил глава инвестиционного фонда Legacy Square Capital, президент Шахматной федерации Москвы, бывший президент концерна "Росэнергомаш" Владимир Палихата. А также финансированием избирательной кампании Собчак занимались предприниматель Александр Росляков, основатель компании Yota, соучредитель института "Стрелка" Сергей Адоньев, совладелец сети клубов SportLife Вадим Расковалов с супругой Яной Расковаловой, учредитель компании "Новые энергетические системы" Анатолий Цибулевский, владелец журнала Forbes-Россия Александр Федотов.

При этом Собчак отметила, что назвала лишь тех спонсоров, которые пожелали быть названными.

"Для меня очень важна поддержка среднего и малого бизнеса", - сказала кандидат, передает "Интерфакс".