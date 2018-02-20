2018-02-20T22:48:18+03:00
Звезды

Олег Рыжков освобожден от должности замминистра культуры России

Отмечается, что уход с поста был инициирован самим деятелем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Олег Рыжков. Фото:Станислав Красильников ТАССОлег Рыжков. Фото:Станислав Красильников ТАСС
Изменить размер текста:

Олег Рыжков был уволен с должности заместителя министра культуры России. Соответствующее распоряжение во вторник, 20 февраля, подписал председатель правительства, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В документе, опубликованном на официальном сайте кабинета министров, уточняется, что такое решение было вынесено по инициативе самого Рыжкова.

"Освободить Рыжкова Олега Владимировича от должности заместителя министра культуры Российской Федерации по его просьбе", - говорится в тексте распоряжения.

Между тем, по данным ведомства, Рыжков занимался непосредственным координированием и контролем деятельности двух департаментов - инвестиций и имущества, а также государственной охраны культурного наследия.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что руководитель Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры был назначен замминистра в марте прошлого года. Он занимал данную должность на протяжении одиннадцати месяцев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Большинство жителей стран-лидеров ЕС не считает Россию частью Европы
Эксперт прокомментировал заявление Госдепа о сорванных российских контрактах на 3 млрд долларов
Популярный писатель-фантаст Андрей Круз умер после продолжительной болезни
Представитель генсека ООН: в Сирии за два дня погибли более сотни человек
"Яндекс" запустил сервис поминутной аренды автомобилей
Япония планирует увеличить закупку истребителей F-35A
В Госдуму хотят внести законопроект о безотзывном вкладе
Трамп распорядился законодательно запретить устройства, повышающие скорострельность гражданского оружия
Российская делегация заявила, что отвергает системное употребление мельдония керлингистом Крушельницким
Правительство утвердило перечень 30 госуслуг, предоставляемых в МФЦ по принципу "одного окна"
СМИ: Борис Джонсон охарактеризовал ситуацию вокруг Brexit как «бардак»
Королева Великобритании приобрела в аренду участок земли в центре Киева
Екатерина Андреева: Мое время закончиться не может
Российская фигуристка Алина Загитова выиграла короткую программу на Олимпиаде с мировым рекордом
Климкин: Безвизовый режим с ЕС привел к оттоку населения с Украины
Фигуристка Алина Загитова побила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде
Делегация КНДР в последний момент отказалась от встречи с Пенсом в Сеуле
Россиянка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде
Пользователей соцсетей озадачила форма конькобежек из США
Крушельницкий заявил, что не употреблял мельдония намеренно
Погода в Москве 21 февраля будет облачной с прояснениями, местами пройдет снег
Лондонский "Челси" сыграл вничью с "Барселоной" в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов
Население Украины сократится вдвое к концу этого столетия
Глава ФИФА: Россия готова к проведению ЧМ-2018 на 99%