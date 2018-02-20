Олег Рыжков освобожден от должности замминистра культуры России

20 Февр. 22:48 2018-02-20T22:48:18+03:00

Отмечается, что уход с поста был инициирован самим деятелем

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Олег Рыжков был уволен с должности заместителя министра культуры России. Соответствующее распоряжение во вторник, 20 февраля, подписал председатель правительства, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В документе, опубликованном на официальном сайте кабинета министров, уточняется, что такое решение было вынесено по инициативе самого Рыжкова.

"Освободить Рыжкова Олега Владимировича от должности заместителя министра культуры Российской Федерации по его просьбе", - говорится в тексте распоряжения.

Между тем, по данным ведомства, Рыжков занимался непосредственным координированием и контролем деятельности двух департаментов - инвестиций и имущества, а также государственной охраны культурного наследия.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что руководитель Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры был назначен замминистра в марте прошлого года. Он занимал данную должность на протяжении одиннадцати месяцев.