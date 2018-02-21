Главу ФБК арестовали на десять суток за организацию несанкционированного митинга
Роман Рубанов признан виновным в проведении акции без подачи уведомления
Суд признал главу ФБК виновным в проведении митинга без разрешенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Фонда Алексея Навального по борьбе с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов получил десять суток ареста за организацию несанкционированного митинга. Об этом сообщил адвокат Иван Жданов.
По его словам, Симоновский суд Москвы во вторник признал Рубанова виновным в организации акции 28 января без подачи уведомления, и назначил ему административное наказание, передает ИНтерфакс.
Рубанова задержали в ночь на вторник по прилету в аэропорт "Шереметьево". Его доставили в ОВД "Даниловское", где составили протокол об административном правонарушении.