Главу ФБК арестовали на десять суток за организацию несанкционированного митинга

СЕГОДНЯ 00:56 2018-02-21T00:57:04+03:00

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Глава Фонда Алексея Навального по борьбе с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов получил десять суток ареста за организацию несанкционированного митинга. Об этом сообщил адвокат Иван Жданов.

По его словам, Симоновский суд Москвы во вторник признал Рубанова виновным в организации акции 28 января без подачи уведомления, и назначил ему административное наказание, передает ИНтерфакс.

Рубанова задержали в ночь на вторник по прилету в аэропорт "Шереметьево". Его доставили в ОВД "Даниловское", где составили протокол об административном правонарушении.