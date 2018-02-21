Ростуризм: На Мальдивах на месяц продлен режим ЧП

СЕГОДНЯ 02:36 2018-02-21T02:36:32+03:00

Парламент страны принял решение в связи с политическим кризисом

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На Мальдивах еще на 30 дней продлен режим чрезвычайного положения. Такое решение принял парламент Мальдивской Республики.

«Ростуризм рекомендует российским туристам взвешивать необходимость поездок на Мальдивы, а туристам, уже находящимся на территории государства, по возможности избегать посещения столицы города Мале», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Чрезвычайное положение 5 февраля ввел президент Мальдив Абдулла Ясмин в связи с политическим кризисом, который разразился после решения Верховного суда освободить из тюрьмы лидеров оппозиции, а в стране заговорили о возможном импичменте главы государства.

Ростуризм также просит туроператоров, реализующих туры на Мальдивы, информировать своих клиентов о ситуации в стране.