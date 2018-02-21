Ростуризм: На Мальдивах на месяц продлен режим ЧП
На Мальдивах еще на 30 дней продлен режим чрезвычайного положения. Такое решение принял парламент Мальдивской Республики.
«Ростуризм рекомендует российским туристам взвешивать необходимость поездок на Мальдивы, а туристам, уже находящимся на территории государства, по возможности избегать посещения столицы города Мале», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Чрезвычайное положение 5 февраля ввел президент Мальдив Абдулла Ясмин в связи с политическим кризисом, который разразился после решения Верховного суда освободить из тюрьмы лидеров оппозиции, а в стране заговорили о возможном импичменте главы государства.
Ростуризм также просит туроператоров, реализующих туры на Мальдивы, информировать своих клиентов о ситуации в стране.