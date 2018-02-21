2018-02-21T06:13:01+03:00
Спорт

Глава ФИФА: Россия готова к проведению ЧМ-2018 на 99%

До начала матчей осталось уладить детали
Юлия ДИВЕЕВА
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Россия готова встречать ЧМ-2018Россия готова встречать ЧМ-2018Фото: REUTERS
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Готовность России к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года – 99процентов. Об этом сообщил глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

«Россия готова на 99%, они наносят последние штрихи. Все те, кто посетит Россию во время турнира, отлично проведут время», - уверен глава федерации.

Как сообщал сайт, чемпионат мира по футболу FIFA-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Россия впервые в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Европе.

Матчи чемпионата пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Матч открытия и финал состоятся в Москве в «Лужниках». Один из полуфинальных матчей будет сыгран в Санкт-Петербурге, а другой — в Москве. На Чемпионат ждут всех главных звезд мирового футбола, в том числе Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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