2018-02-21T07:05:53+03:00
Спорт

Лондонский "Челси" сыграл вничью с "Барселоной" в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов

Впервые в своей карьере ворота лондонцев поразил аргентинец Лионель Месси
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Впервые в своей карьере ворота лондонцев поразил аргентинец Лионель Месси.Впервые в своей карьере ворота лондонцев поразил аргентинец Лионель Месси.Фото: REUTERS
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Лондонский "Челси" и "Барселона" провели 21 февраля первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов на стадионе "Стэмфорд Бридж". Команда Романа Абрамовича сыграла вничью с каталонцами 1:1.

На 62-й минуте игры счет открыл Виллиан, который до этого дважды попадал в штангу "Барсы". Ну а на 75-й минуте поединка ответный мяч забил форвард гостей Лионель Месси. Он впервые в своей карьере смог поразить ворота "Челси", хотя до этого 8 раз выходил на поле в матчах против лондонцев.

К слову, в стартовом составе "Челси" не нашлось ни одного места для англичан. Такое произошло впервые для английских клубов в плей-офф Лиги Чемпионов.

Второй поединок двух клубов состоится 14 марта уже в Барселоне.

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