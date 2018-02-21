СЕГОДНЯ 10:32 2018-02-21T10:32:06+03:00

Такая возможность может быть предоставлена для того, чтобы гражданам было легче получать ипотечные кредиты и затем их погашать

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В марте-апреле 2018 года в Госдуму хотят внести законопроект о безотзывном вкладе. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, такая возможность может быть предоставлена для того, чтобы россиянам было легче получать ипотечные кредиты и затем их погашать .

«Такой вид вклада сформировался в Германии, во Франции. Люди на этом вкладе накапливают деньги для первоначального взноса, а потом получают в этом же банке ипотечный кредит по льготной ставке», - рассказал Аксаков.

По его словам, такая мера позволяет накопить средства на первоначальный взнос, так как безотзывный взнос приносит большую доходность. Кроме того, такой взнос позволяет получить кредит на льготных условиях.

«Банку это тоже выгодно, поскольку деньги нельзя отозвать, и потому банк может их использовать для своих бизнес-задач», — добавил депутат.

Он отметил, что ставка по ипотечному кредиту при первоначальном взносе на безотзывном вкладе может быть снижена на 1—2%, передает RT.