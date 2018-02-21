2018-02-21T15:27:29+03:00
Общество

Серебренников смог присутствовать на кремации матери

Следователь отпустил находящегося под домашним арестом режиссера в Ростов-на-Дону
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Режиссер Кирилл Серебренников. Фото: Сергей Фадеичев ТАССРежиссер Кирилл Серебренников. Фото: Сергей Фадеичев ТАСС
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Художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, который в настоящий момент находится под домашним арестом, смог посетить похороны своей матери Ирины Литвин, скончавшейся несколько дней назад в Ростове-на-Дону. Об этом он сам сообщил в ходе в среду в Московском городском суде.

"Я уже много времени не виделся с родителями, и вот несколько дней назад мама умерла. Вчера я был на кремации и сегодня ночью вернулся", - сказал Серебренников.

Между тем, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к семье режиссера, перед смертью бывшая стюардесса и преподавательница русского языка и литературы очень долго болела. У 83-летней матери Серебренникова была болезнь Альцгеймера.

Ранее сайт kp.ru опубликовал одно из немногих интервью Ирины Литвин, в котором женщина рассказала о своем сыне и совсем немного о себе.

Напомним, что Серебренников проходит обвиняемым по делу о хищении 68 миллионов рублей, выделенных на проект "Платформа".

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