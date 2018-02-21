Наркоторговца из Италии арестовали через час после выхода из тюрьмы

СЕГОДНЯ 17:27 2018-02-21T17:27:13+03:00

Наркоторговца задержали с партией марихуаны через час после освобождения из тюрьмы Фото: REUTERS

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В итальянском Турине полиция задержала 29-летнего уроженца Мали за продажу наркотиков на улице. На допросе выяснилось, что мужчина только что вышел из тюрьмы, где отсидел срок за аналогичное преступление.

Сотрудники полиции заметили мужчину продающим наркотики на одном из проспектов. При досмотре они обнаружили у него 30 граммов марихуаны. В связи с нарушением стражи порядка отвезли малийца в участок, где взяли у него отпечатки пальцев, пишет сайт «Свободная пресса».

Каково же было удивлении полицейских, когда они узнали, что наркоторговец неоднократно привлекался по этой статье. А в последний раз был задержан накануне на сутки и вышел на свободу всего 52 минуты назад.

Стремление так скоро вернуться к привычному занятию преступник объяснил нежеланием терять постоянных клиентов в этом районе, передает телеканал «360».