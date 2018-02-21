2018-02-21T19:20:45+03:00
Политика

Депутаты Госдумы: закон о реинтеграции Донбасса ведет к "охоте на ведьм"

Члены нижней палаты парламента призвали ПАСЕ и Европарламент осудить "репрессивный акт властей Украины"
Алексей КАРЕЛИН
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Факельный марш в честь дня рождения Бандеры в Киеве.Факельный марш в честь дня рождения Бандеры в Киеве.Фото: REUTERS
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В Госдуме подготовили проект постановления, в котором говорится, что закон о реинтеграции Донбасса идет вразрез с Минскими соглашениями и может их вовсе сорвать. Депутаты отмечают, что закон "предоставляет президенту Украины бесконтрольное право использовать вооруженные силы страны против сограждан в Донбассе и любой части Украины без объявления войны".

"Он прямо направлен против Российской Федерации и российских соотечественников на Украине и свидетельствует о желании обезлюдить земли, на которых проживает несколько миллионов человек, дать новый импульс охоте на ведьм на Украине. Этого нельзя допустить", - говорится в заявлении Госдумы.

Депутаты обращают внимание ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, Конгресса США, Европарламента и парламентов государств – гарантов Минских соглашений "на необходимость осуждения репрессивного акта властей Украины". По мнению депутатов, Украина стремится возобновить масштабную гражданскую войну и продолжить репрессии, прикрываясь словами о "сдерживании России".

Парламентарии отмечают, что власти Украины фактически отказались от расследования и наказания лиц, виновных в убийствах на киевском Майдане, госперевороте и последовавших за этим преступлениях.

В связи со всем вышеперичисленным депутаты подчеркивают, что Россия обязана оказать дополнительную помощь населению Донбасса, в том числе и на законодательном уровне. Особенно важно быть готовыми предоставить убежища в РФ украинцам, которые попадут под политическое преследование на Родине, говорится в проекте.

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