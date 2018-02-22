Руководство МГУ переселит студентов, которым будет мешать ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 03:30 2018-02-22T03:30:00+03:00

Студентов МГУ переселят на время ЧМ-2018 по футболу Фото: Иван ВИСЛОВ

Учащимся выделят места в других общежитиях или в Доме студентов

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Студенты Московского государственного университета, живущие в непосредственной близости о фан-зоны Чемпионата мира по футболу 2018 года, смогут сменить комнату или общежитие на время проведения турнира. Об этом сообщили в пресс-служба вуза.

Начальник управления общежитиями МГУ Андрей Водолазский подписал распоряжение, по которому действующий порядок пребывания и продления проживания в общежитиях университета на лето останется прежним. Однако для студентов, чьи окна выходят на фан-зоны, предусмотреть возможность переселения в Дом студента или другие студенческие городки.

Проректор МГУ Петр Вржещ пообещал, что руководство вуза обсудит со студентами все организационные вопросы, связанные с ЧМ-2018.

Как писал ранее сайт kp.ru, в среду студенты МГУ выразили ректорату свой протест в связи с косращением летней сессии и размещением фан-зоны под окнами вузовских общежитий. Учащиеся собрали почти четыре тысячи подписей за перенос фан-зоны в другое место.