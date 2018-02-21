Студенты МГУ выступили против фан-зоны Чемпионата мира по футболу 2018 рядом со зданием университета

СЕГОДНЯ 18:26 2018-02-21T18:36:50+03:00

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Предстоящий Чемпионат мира по футболу грозит студентам МГУ сокращением учебного года и досрочной сессией. А летом, по слухам, студентов должны были выселить и из общежития. Студенты против. Рассказать об этом они пришли в ректорат.

- Например, на одном из факультетов учебные занятия должны закончиться до 13 мая (на две недели раньше учебного плана), - сообщают члены Инициативной группы МГУ (студенческое объединение — Ред.) на своей странице во ВКонтакте. - Зачетная сессия должна пройти с 14 по 21 мая (и будет на несколько дней короче обычного). Экзаменационная сессия должна завершиться 13 июня (в итоге сессия будет на неделю короче необходимого). Перед другими факультетами поставлена задача уместить 6 экзаменов в период 13-дневной сессии, при этом каким-то образом соблюдая норму 3-дневного перерыва между экзаменами.

Всё дело в том, что под окнами Главного здания МГУ должна разместиться фан-зона Чемпионата мира по футболу. Недовольные таким ходом дел, студенты собрали почти 4000 подписей за перенос фан-зоны куда-нибудь подальше от их альма-матер, и собрались передать их ректору Виктору Садовничему.

Однако вход на "ректорский" 9 этаж оказался заблокирован — все лифты, за исключением одного, были отправлены на ремонт, а последний оставшийся работал под присмотром лифтера. В социальных сетях появились призывы игнорировать встречу.

"Диалог со студентами и организаторами чемпионата мира по футболу о фан-зоне активно ведется в конструктивном режиме. Функционирование фан-зоны не внесет никаких серьезных изменений в жизнедеятельность университета", сообщила администрация вуза в своем паблике во ВКонтакте.

В итоге встреча администрации всё-таки состоялась — только не на 9 этаже, а на 4-ом, и не с самим главой университета, а с его проректорами. Студентам пообещали никого не выселять из общежитий, а тех, кому будет мешать фан-зона, переселить в другие общежития МГУ. Сам же Виктор Садовничий опубликовал приказ о сохранении традиционных сроков учебного года и сессии.

Виктор Садовничий опубликовал приказ о сохранении традиционных сроков учебного года и сессии.

Впрочем, студенты таким положением дел всё равно остались недовольны:

- Ректорат сейчас, кажется, не понимает основного требования протестующих против фан-зоны: не пообещать никого не выселять, не пообещать не переносить сессию, а выступить за перенос фан-зоны в другое место. С момента, как мы узнали о строительстве фан-зоны около Главного здания МГУ, прошел уже почти год. Однако за эти долгие месяцы ни руководство МГУ, ни организаторы ЧМ-2018 не спросили мнения студентов об устройстве площадки для фанатов под их окнами.