2018-02-22T05:40:32+03:00
Политика

СМИ узнали о новшествах в президентском послании Федеральному собранию

Глава государства может изменить место выступления
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в этом году может отличаться от предыдущих. Его оглашение, возможно, состоится не как обычно, в Георгиевском зале Кремля, а в Большом Манеже.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в администрации президента, смена места подчеркнет новых характер этого послания, которое глава государства адресует не только «пиджакам», но и всему гражданскому обществу.

Кроме того, поскольку послание будет оглашено в период избирательной кампании, это наложит свой отпечаток на его содержание. В этом году Путин в своем выступлении ознакомит с планом работы не на один ближайший год, а на шесть лет.

На оглашение послания вместе с членами Совфеда и депутатами Госдумы приглашены члены Общественной палаты, общественные деятели.

При этом в избирательном штабе подчеркнули, что «это будет рабочее мероприятие президента, а не предвыборная акция кандидата».

Как сообщал во вторник сайт «Комсомольской правды», стало известно, что Путин обратится с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию 1 марта. До этого ожидалось, что выступление президента состоится 6-10 февраля, до начала агитационного периода.

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