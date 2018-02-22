СМИ узнали о новшествах в президентском послании Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в этом году может отличаться от предыдущих. Его оглашение, возможно, состоится не как обычно, в Георгиевском зале Кремля, а в Большом Манеже.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в администрации президента, смена места подчеркнет новых характер этого послания, которое глава государства адресует не только «пиджакам», но и всему гражданскому обществу.
Кроме того, поскольку послание будет оглашено в период избирательной кампании, это наложит свой отпечаток на его содержание. В этом году Путин в своем выступлении ознакомит с планом работы не на один ближайший год, а на шесть лет.
На оглашение послания вместе с членами Совфеда и депутатами Госдумы приглашены члены Общественной палаты, общественные деятели.
При этом в избирательном штабе подчеркнули, что «это будет рабочее мероприятие президента, а не предвыборная акция кандидата».
Как сообщал во вторник сайт «Комсомольской правды», стало известно, что Путин обратится с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию 1 марта. До этого ожидалось, что выступление президента состоится 6-10 февраля, до начала агитационного периода.