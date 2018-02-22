Модели Gucci прошлись со своими головами в руках на модном показе в Милане
В Милане состоялся показ новой модной коллекции бренда Gucci, на котором модели шокировали зрителей, выйдя на подиум со своими головами в руках. Креативный директор дома, модельер Алессандро Микеле решил провести показ в больничных декорациях.
Подиум был оформлен в виде операционной палаты, в холодный стерильныйх тонах.
«Наша работа — это хирургическая работа: резка, сборка и экспериментирование на операционном столе», — пояснил Микеле свою идею.
Подиум оформлен в виде операционной, с хирургическим столом посередине.Фото: REUTERS
Две модели несли копии своих голов как аксессуары, представляя борьбу за признание своей личности и «заботу о голове и мыслях», пишет Reuters.
Алессандро Микеле использовал копию головы как аксессуар в знак борьбы за свободу личности.Фото: REUTERS
Кроме голов и клатчей, в качастве аксессуаров на показе использовали детенышей драконов и змей. Коллекция для следующего осенне-зимнего сезона была богато украшенной вышивкой, аппликациями. Микеле использовал сложный многослойный стиль, смешение разных этнических элементов с повседневной одеждой.
Еще один глаз также может гармонично дополнить нарядФото: REUTERS