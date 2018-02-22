2018-02-22T08:19:12+03:00
Звезды

Модели Gucci прошлись со своими головами в руках на модном показе в Милане

Также в качестве аксессуаров для создания образов модельер Алессандро Микеле использовал змей и маленьких драконов [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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Что может быть эксклюзивнее, чем ваша собственная голова.Что может быть эксклюзивнее, чем ваша собственная голова.Фото: REUTERS
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В Милане состоялся показ новой модной коллекции бренда Gucci, на котором модели шокировали зрителей, выйдя на подиум со своими головами в руках. Креативный директор дома, модельер Алессандро Микеле решил провести показ в больничных декорациях.

Коллекция одежды Gucci осень/зима-2018 на Неделе Моды в Милане Фото: REUTERS

Коллекция одежды Gucci осень/зима-2018 на Неделе Моды в МиланеФото: REUTERS

Подиум был оформлен в виде операционной палаты, в холодный стерильныйх тонах.

«Наша работа — это хирургическая работа: резка, сборка и экспериментирование на операционном столе», — пояснил Микеле свою идею.

Подиум оформлен в виде операционной, с хирургическим столом посередине. Фото: REUTERS

Подиум оформлен в виде операционной, с хирургическим столом посередине.Фото: REUTERS

Две модели несли копии своих голов как аксессуары, представляя борьбу за признание своей личности и «заботу о голове и мыслях», пишет Reuters.

Алессандро Микеле использовал копию головы как аксессуар в знак борьбы за свободу личности. Фото: REUTERS

Алессандро Микеле использовал копию головы как аксессуар в знак борьбы за свободу личности.Фото: REUTERS

Кроме голов и клатчей, в качастве аксессуаров на показе использовали детенышей драконов и змей. Коллекция для следующего осенне-зимнего сезона была богато украшенной вышивкой, аппликациями. Микеле использовал сложный многослойный стиль, смешение разных этнических элементов с повседневной одеждой.

Еще один глаз также может гармонично дополнить наряд Фото: REUTERS

Еще один глаз также может гармонично дополнить нарядФото: REUTERS

Коллекция одежды Gucci осень/зима-2018 на Неделе Моды в Милане Фото: REUTERS

Коллекция одежды Gucci осень/зима-2018 на Неделе Моды в МиланеФото: REUTERS

Коллекция одежды Gucci осень/зима-2018 на Неделе Моды в Милане Фото: REUTERS

Коллекция одежды Gucci осень/зима-2018 на Неделе Моды в МиланеФото: REUTERS

Коллекция одежды Gucci осень/зима-2018 на Неделе Моды в Милане Фото: REUTERS

Коллекция одежды Gucci осень/зима-2018 на Неделе Моды в МиланеФото: REUTERS

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