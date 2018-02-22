Самый богатый человек в мире заработал за сутки $1 млрд

СЕГОДНЯ 11:12 2018-02-22T11:12:18+03:00

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Основатель и глава онлайн‐сервиса Amazon Джефф Безос стал богаче на 1,15 миллиарда долларов всего за один день. Дело в том, что стоимость акций его компании превысила 1,5 тысячи долларов.

Отмечается, что на сегодняшний день состояние Безоса составляет 124 миллиардов долларов. Благодаря этому создатель Amazon занимает первую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты агентства Bloomberg. Некоторое время назад миллиардеру удалось сместить с лидирующей позиции американского бизнесмена основателя компании Microsoft Билла Гейтса, который теперь занимает вторую строчку с состоянием 91,6 миллиарда долларов. На третьем месте списка расположился инвестор Уоррен Баффет – 86,2 миллиарда долларов, передает сайт телеканала «Звезда».

Исходя из итогов торгов, акции Amazon подорожали на 1%. При этом во время торгов их стоимость достигала 1503,49 долларов, впервые преодолев отметку в 1,5 тысячи долларов, однако в итоге цена зафиксировалась на сумме 1482,92 доллара, передает телеканал «360».