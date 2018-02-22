Археологи обнаружили древний храм в египетской провинции Кафр эш‐Шейх

22 Февр. 14:09 2018-02-22T14:09:14+03:00

Сообщается, что храм был найден в районе Телль эль-Фараин, где ученые и ранее находили древнеегипетские памятники

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На севере Египта, в провинции Кафр эш-Шейх, археологи нашли храм эпохи правления фараонов XXVI династии. Строение относится примерно к 685—525 годам до нашей эры.

Сообщается, что храм был найден в районе Телль эль-Фараин, где ученые и ранее находили древнеегипетские памятники. Специалисты расчистили территорию и выяснилось, что от храма частично сохранились стены и пол. В здании были найдены скульптуры с изображениями фараонов и богов.

Примечательно, что в этом же районе уже строится музей, где будут представлены находки археологов. В будущем его планируется включить в различные туристические программы и экскурсии, пишет сайт argumenti.ru.

Отметим, что истории Саисской цивилизации, которая существовала в 685—525 гг. до нашей эры, почти утеряна. О трех первых правителях того периода почти ничего неизвестно, кроме их имен. 715–695 до нашей эры — территорией правил Америс. С 695 по 688 годы до нашей эры — Тефнахт II, с 688 по 672 до нашей эры — Некауба.