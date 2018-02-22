Продюсер прокомментировал высказывание Серебрякова о хамстве россиян

22 Февр. 14:36 2018-02-22T14:36:56+03:00

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Федор Попов - продюсер фильма "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", где Алексей Серебряков исполнил одну из главных ролей. поделился мнением, что актер глубоко переживает происходящее в России, поэтому некоторые его заявления могут выглядеть довольно резкими.

Ранее в интервью журналисту Юрию Дудю Серебряков заявил, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве".

«Алексей Серебряков состоялся в профессии, он настоящий гражданин. Да, он резкий, но я знаю много известных людей, делающих цвет нации, которые тоже резки», - сказал Попов.

Он отметил, что Серебряков переживает за свою семью и детей, заботится о них.

«Это очень достойно мужчины. Меня поразило то, что его дети приемные, он усыновил двух мальчишек — я об этом не знал, это трогает. Я очень хорошо понимаю его резкое высказывание по поводу закона Димы Яковлева… Как можно относиться к этому сдержанно?», - добавил продюсер, передает РИА Новости.

Напомним, Серебряков в интервью раскритиковал "закон Димы Яковлева", который запрещает американцам усыновлять российских детей гражданами США. С 2012 года актер проживает со своей семьей в Канаде, однако сниматься продолжает в России.