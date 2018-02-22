2018-02-22T18:33:39+03:00
Наука

SpaceX вывела на орбиту спутники для запуска глобального интернета

Ракета компании Falcon 9 стартовала уже в четвертый раз
Алексей КАРЕЛИН
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Тяжелая ракета Falcon Heavy Илона Маска. Фото: SpaceXТяжелая ракета Falcon Heavy Илона Маска. Фото: SpaceX
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Два спутника Microsat-2a и Microsat-2b вывела на орбиту ракета Falcon 9. С них начинается строительство целой сети из 12 тысяч аппаратов для запуска глобального интернета. Ракета стартовала сегодня, 22 февраля, в шестом часу вечера по московскому времени с военно-воздушной базы Ванденберг. Об этом сообщила компания Илона Маска SpaceX в своем Twitter.

Falcon 9 помимо спутников Маска вывела на орбиту правительственный аппарат PAZ для радиолокационного наблюдения.

В конце 2014 года SpaceX начала работу над проектом по раздаче интернета Starlink. Сейчас спутники охватывают примерно половину площади земного шара и сигнал не везде стабилен. Илон Маск хочет исправить ситуацию и организовать вокруг Земли сеть спутников из 11 943 аппаратов весом в 100-500 кг. По предварительным оценкам, проект потребует минимум $10 млрд.

Ранее SpaceX уже трижды запускал ракету-носитель Falcon 9. Каждая попытка сопровождалась различными техническими неполадками. И только на четвертый раз все прошло отлично.

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