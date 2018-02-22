В Кремле подтвердили предстоящую встречу Путина с канцлером Австрии

22 Февр. 20:36 2018-02-22T20:36:55+03:00

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В четверг, 22 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил предстоящую встречу главы нашего государства Владимира Путина с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. По его словам, переговоры двух лидеров запланированы на следующую среду, 28 февраля.

Так, отвечая на вопрос, есть ли встреча с Курцем в планах Путина на среду, представитель Кремля заявил: «Да, есть».

Напомним, ранее о визите австрийского канцлера в Москву писали западные СМИ. По их данным, самолет с Себастьяном Курцем на борту должен приземлиться в российской столице в следующий вторник, 27 февраля. При этом уточнялось, что в ходе встречи с российским президентом лидер Австрийской народной партии планирует обсудить двустороннее сотрудничество и отношения РФ с Европейским союзом, а также ситуацию в Сирии и на Украине.