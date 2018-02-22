2018-02-22T21:04:42+03:00
Происшествия

Автомобиль протаранил группу детей в Словакии

В результате ДТП пострадали 12 ребят в возрасте от пяти до 12 лет
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: со страницы Polícia Slovenskej republiky в FacebookФото: со страницы Polícia Slovenskej republiky в Facebook
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В четверг, 22 февраля, страшное ДТП случилось в Словакии. Неподалеку от города Попрад автомобиль Opel Astra протаранил толпу детей в возрасте от пяти до 12 лет. По предварительным данным, водитель - 66-летний мужчина - не справился с управлением: его машину занесло на повороте, в результате чего она перевернулась на крышу и врезалась в группу пешеходов, которые в тот момент шли по обочине.

В итоге пострадали 12 детей. Причем состояние двух девочек врачи оценивают как тяжелое. Кроме того, еще четверо ребят получили травмы средней тяжести.

Как уточняется на странице местной полиции в Facebook, алкоголя в крови водителя Opel Astra в момент ДТП не было.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года похожий случай произошел в Нижнем Новгороде. Там лихач на Opel также протаранил толпу пешеходов. В результате молодая девушка погибла на месте, и еще два человека серьезно пострадали.

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