Россия и Аргентина пресекли переправку в Москву 389 килограммов кокаина

22 Февр. 22:36 2018-02-22T22:36:44+03:00

Расследование началось после того, как в школе при российском посольстве нашли 12 чемоданов с наркотиками

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В четверг, 22 февраля, стало известно, что спецслужбы РФ и Аргентины провели совместную спецоперацию по пресечению наркотрафика. Как выяснилось, правоохранителям удалось предотвратить отправку в Москву 389 килограммов кокаина. При этом стражи порядка задержали несколько подозреваемых, в том числе сотрудника аргентинской полиции Ивана Близнюка.

По словам министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич, расследование началось после того, как в декабре 2016 года посол России Виктор Коронелли сообщил властям об обнаружении в школе при посольстве 12 подозрительных чемоданов, оформленных как дипломатический груз. В этих чемоданах оказался кокаин, который сотрудники правоохранительных органов заменили мукой.

А после этого была проведена контролируемая поставка: силовики позволили преступникам распоряжаться наркотиками, а точнее мукой, так, как те и планировали. В итоге выяснилось, что кокаин предназначался для отправки в РФ официальным дипломатическим рейсом, передает РИА Новости.