Два японских радикала обстреляли ворота ассоциации граждан КНДР в Токио

СЕГОДНЯ 08:29 2018-02-23T08:30:51+03:00

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В Токио произошло ЧП: двое мужчин обстреляли ворота главного офиса ассоциации проживающих в Японии северокорейских граждан («Чхонрен»). Как сообщает агентство Kyodo News, они подъехали к зданию на машине и несколько раз выстрелили по воротам, злоумышленников сразу же задержали дежурившие у штаб-квартиры «Чхонрен» полицейские.

Здание расположено в центральном токийском районе Тиеда, после стрельбы его оцепили сотрудники правоохранительных органов. К этому часу уже известно, что подозреваемые – члены местной ультраправой организации, японские СМИ уже выяснили их имена: Есинори Кавамура и Сатоси Кацурада. «Стрелкам» предъявили обвинение в незаконном хранении оружия. Мотивы их поступка выясняют следователи.

Здание штаб-квартиры ассоциации граждан КНДР в Токио после стрельбы оцепила полицияФото: REUTERS

Отмечается, что «Чхонрён» не только объединяет проживающих в стране Восходящего Солнца выходцев из Северной Кореи, но и выполняет функции неофициального представительства Пхеньяна в Токио, так как Япония и КНДР не поддерживают дипломатические отношения.