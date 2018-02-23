2018-02-23T08:30:51+03:00
В мире

Два японских радикала обстреляли ворота ассоциации граждан КНДР в Токио

Полицейские задержали подозреваемых на месте преступления, здание оцеплено [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полицейские задержали подозреваемых в стрельбе возле здания ассоциации проживающих в Японии северокорейских гражданПолицейские задержали подозреваемых в стрельбе возле здания ассоциации проживающих в Японии северокорейских гражданФото: REUTERS
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В Токио произошло ЧП: двое мужчин обстреляли ворота главного офиса ассоциации проживающих в Японии северокорейских граждан («Чхонрен»). Как сообщает агентство Kyodo News, они подъехали к зданию на машине и несколько раз выстрелили по воротам, злоумышленников сразу же задержали дежурившие у штаб-квартиры «Чхонрен» полицейские.

Здание расположено в центральном токийском районе Тиеда, после стрельбы его оцепили сотрудники правоохранительных органов. К этому часу уже известно, что подозреваемые – члены местной ультраправой организации, японские СМИ уже выяснили их имена: Есинори Кавамура и Сатоси Кацурада. «Стрелкам» предъявили обвинение в незаконном хранении оружия. Мотивы их поступка выясняют следователи.

Здание штаб-квартиры ассоциации граждан КНДР в Токио после стрельбы оцепила полиция Фото: REUTERS

Здание штаб-квартиры ассоциации граждан КНДР в Токио после стрельбы оцепила полицияФото: REUTERS

Отмечается, что «Чхонрён» не только объединяет проживающих в стране Восходящего Солнца выходцев из Северной Кореи, но и выполняет функции неофициального представительства Пхеньяна в Токио, так как Япония и КНДР не поддерживают дипломатические отношения.

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