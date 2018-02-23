Россия вышла на пятое место в мире по золотым резервам
Россия обошла Китай в рейтинге суверенных держателей золота и заняла пятое место в мире по его запасам. В январе 2018 года количество монетарного драгоценного метала в международных резервах нашей страны увеличились до 1857 тонн.
Отмечается, что Россия начала наращивать запасы еще в марте 2015 года, пополняя их ежемесячно. Китай же последний раз сообщал о покупке золота в октябре 2016 года. К настоящему моменту Народная Республика официально располагает лишь 1843 тоннами "желтого" металла.
Крупнейшими же держателями золота, по данным Bloomberg, являются США с 8134 тоннами золота, Германия - с 3374 тоннами и Италия, которая занимается третье место рейтинга и имеет золотые резервы в 2452 тонны. Также в пятерку вошла Франция с 2436 тоннами драгметалла.
Ранее сайт kp.ru уже интересовался у профессора МГИМО, доктора экономических наук Валентина Катасонова о том, что же такое золотой запас России, в чем и где он хранится, а также как влияет на политическую обстановку в мире.