2018-02-23T09:26:44+03:00
В мире

СМИ: США в пятницу представят самой большой пакет санкций против КНДР

Ожидается, что введение новых ограничительных мер анонсирует американский лидер Дональд Трамп
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Детали санкционного документа будут раскрыты позжеДетали санкционного документа будут раскрыты позжеФото: Евгения ГУСЕВА
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В пятницу, 23 февраля, президент США Дональд Трамп анонсирует новый, самый большой пакет санкций в отношении КНДР. Ожидается, что о введение ограничительных мер будет объявлено во время выступления главы государства на конференции представителей консервативных политических сил.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники в администрации Трампа, в этот раз санкции будут носить масштабный характер. Цели их введения остаются все те же - оказать давление на Пхеньян, чтобы тот отказался от ядерной и ракетной программ и начал процесс денуклеаризации.

Детали нового санкционного проекта будут опубликованы американским министерством финансов немного позднее.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что о планируемом введении новых жестких экономических мер еще в начале февраля рассказал вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс. Тогда он подчеркнул, что это будет самая агрессивная серия санкций.

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