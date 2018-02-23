Хейли вновь обвинила Россию во вмешательстве в американские выборы

23 Февр. 14:34 2018-02-23T14:34:31+03:00

По мнению постпреда США при ООН, такие действия можно назвать "боевыми"

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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в очередной раз обвинила Россию во вмешательстве в американские выборы президента 2016 года, а также в политические процессы других стран. Такое заявление дипломат сделала в ходе выступления в Институте политики Чикагского университета в штате Иллинойс.

"Россия вмешивалась в выборы, никаких сомнений по этому поводу нет", - сказала она, подчеркнув, однако, что такие действия не повлияли на результаты голосования, хотя и могли.

Хейли также высказала мнение, что Москва якобы использует такое "вмешательство" в качестве "способа боевых действий нового уровня", и другие страны, включая Иран, теперь тоже стали прибегать к подобным методам.

Постпред пообещала, что Вашингтон и дальше будет "оказывать всевозможное давление" на российские власти, не давая им "ни единой возможности передохнуть". Такие меры, по ее словам, будут применяться до тех пор, пока США не снимут все свои претензии.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что аналогичную позицию высказала и пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.