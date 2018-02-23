2018-02-23T15:17:07+03:00
Политика

В Верховной раде рассказали, как Киев мог «лишить смысла» референдум в Крыму

На Украине до сих пор считают полуостров своей территорией, хотя он уже почти четыре года входит с состав России
Дарья ИВАШКИНА
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Крым уже почти четыре года входит с состав РоссииКрым уже почти четыре года входит с состав РоссииФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В пятницу, 23 февраля, в Верховной раде рассказали, как Киев мог «лишить смысла» референдум в Крыму, по итогам которого полуостров вошел в состав России.

Как заявил бывший крымский премьер, а ныне депутат украинского парламента Сергей Куницын, в 2014 году он предложил киевским властям в короткий срок дать Крыму «любые полномочия». По мнению парламентария, если бы к нему тогда прислушались, то жители полуострова «потеряли бы желание голосовать за воссоединение с Россией», а новое руководство страны смогло бы выиграть время. «Надо было отдать (полномочия) Крыму, сделать бессмысленным референдум», - заявил Куницын в эфире украинских СМИ.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. При этом, как неоднократно заявляли в Москве, процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права.

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