В Верховной раде рассказали, как Киев мог «лишить смысла» референдум в Крыму
В пятницу, 23 февраля, в Верховной раде рассказали, как Киев мог «лишить смысла» референдум в Крыму, по итогам которого полуостров вошел в состав России.
Как заявил бывший крымский премьер, а ныне депутат украинского парламента Сергей Куницын, в 2014 году он предложил киевским властям в короткий срок дать Крыму «любые полномочия». По мнению парламентария, если бы к нему тогда прислушались, то жители полуострова «потеряли бы желание голосовать за воссоединение с Россией», а новое руководство страны смогло бы выиграть время. «Надо было отдать (полномочия) Крыму, сделать бессмысленным референдум», - заявил Куницын в эфире украинских СМИ.
Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. При этом, как неоднократно заявляли в Москве, процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права.
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