Заявление Стива Джобса о приеме на работу выставят на торгах в США за $50 тысяч

23 Февр. 22:40 2018-02-23T22:42:30+03:00

В этом документе основатель Apple допустил множество орфографических и пунктуационных ошибок

Изменить размер текста: A A

Бланк заявления о приеме на работу, заполненный основателем компании Apple Стивом Джобсом в 1973 году, будет выставлен на торгах, которые пройдут с 8 по 15 марта в американском Бостоне. В аукционном доме RR Auction уточнили, что начальная цена лота составит 50 тысяч долларов.

Стоит отметить, что документ принадлежит компания Hewlett-Packard: именно туда Джобс пытался устроиться 45 лет назад. Причем в этом заявлении содержится целый ряд орфографических и пунктуационных ошибок. Например, свою фамилию предприниматель написал с маленькой буквы.

При этом в графе «особые способности» бизнесмен указал «инженер электронных технологий и инженер-проектировщик». Кроме того, будущий основатель Apple сообщил потенциальному работодателю о наличии у него водительских прав и отсутствии домашнего телефона.

Между тем в заявлении не указывается, на какую должность претендовал Джобс.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2016 году на аукционе в США были проданы личные вещи Стива Джобса. Тогда с молотка ушли наручные часы предпринимателя, его старые сандалии и одна из черных водолазок.