Трамп ожидает «чего-то позитивного» от новых санкций против КНДР

23 Февр. 23:31 2018-02-23T23:33:49+03:00

Президент США объявил, что его администрация ввела в отношении Северной Кореи самые жесткие санкции за все время

Изменить размер текста: A A

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что результатом новых ограничений в отношении Северной Кореи станут позитивные сдвиги в непростой ситуации на Корейском полуострове.

«Мы сегодня ввели самые жесткие санкции за все время в отношении этой страны. И, откровенно говоря, будем надеяться, что произойти может что-то позитивное. Посмотрим», - заявил американский лидер в пятницу на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, дабы лишить Пхеньян средств для развития ядерной программы, 23 февраля Соединенные Штаты значительно расширили санкции против КНДР. Под новые ограничения попали 56 судов, судоходных компаний и торговых партнеров Северной Кореи из Восточной Азии, которые, как считают в Вашингтоне, поставляют Пхеньяну топливо в обход запретов СБ ООН.