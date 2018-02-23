2018-02-23T23:54:36+03:00
В мире

Туск: После Brexit в ЕС станет меньше евродепутатов

Идею сократить число мест в Европейском парламенте поддержали все участники встречи в Брюсселе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель Европейского совета Дональд ТускПредседатель Европейского совета Дональд ТускФото: REUTERS
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На неформальном саммите лидеров ЕС в Брюсселе было принято решение сократить число депутатских мест в Европейском парламенте после выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом объявил журналистам на пресс-конференции по итогам встречи председатель Европейского совета Дональд Туск, пояснив: раз уменьшится количество стран в ЕС, то и депутатов должно быть меньше.

«Это означает, что мы сократим число членов Европейского парламента с 751 до 705», - сказал он.

Дональд Туск отметил, что эту идею поддержали все участники саммита, передает Интерфакс.

Ранее британский премьер Тереза Мэй говорила, что несмотря на всю сложность переговоров, Соединенное Королевство покинет ЕС не позднее 29 марта 2019 года, так как именно за это голосовали на референдуме по Brexit граждане Великобритании. Причем, по её словам, Лондону предстоит выплатить 35 — 39 миллиардов фунтов стерлингов «отступных».

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