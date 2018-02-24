Жертвами двух взрывов в столице Сомали стали 18 человек, еще 20 ранены
Вечером в пятницу, 23 февраля, в столице Сомали прогремели два мощных взрыва, погибли не менее 18 человек, еще 20 пострадали, сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на местных медиков.
По его данным, один начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух возле президентского дворца, вторая заминированная машина взорвалась у одного из отелей в Могадишо. После взрывов раздалась стрельба.
На месте работают сотрудники полиции и бригады «Скорой помощи», раненых развозят по больницам.
Сообщается, что ответственность за двойной теракт взяла на себя радикальная экстремистская группировка «Аш-Шабаб», тесно связанная с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида».
Как ранее писал сайт kp.ru, теракт в сомалийской полицейской академии в декабре прошлого года унес жизни 13 человек. А в октябре в Могадишо взорвался начиненный взрывчаткой грузовик напротив отеля Safari в столичном районе Ходан. Эта атака стала самой смертоносной в истории Сомали: погибли почти 280 человек, пострадали около 300.