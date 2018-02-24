2018-02-24T00:17:39+03:00
Происшествия

Жертвами двух взрывов в столице Сомали стали 18 человек, еще 20 ранены

Один взрыв прогремел возле президентского дворца, второй – у одного из отелей в Могадишо
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Раненых доставили в больницыРаненых доставили в больницыФото: REUTERS
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Вечером в пятницу, 23 февраля, в столице Сомали прогремели два мощных взрыва, погибли не менее 18 человек, еще 20 пострадали, сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на местных медиков.

По его данным, один начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух возле президентского дворца, вторая заминированная машина взорвалась у одного из отелей в Могадишо. После взрывов раздалась стрельба.

На месте работают сотрудники полиции и бригады «Скорой помощи», раненых развозят по больницам.

Сообщается, что ответственность за двойной теракт взяла на себя радикальная экстремистская группировка «Аш-Шабаб», тесно связанная с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида».

Как ранее писал сайт kp.ru, теракт в сомалийской полицейской академии в декабре прошлого года унес жизни 13 человек. А в октябре в Могадишо взорвался начиненный взрывчаткой грузовик напротив отеля Safari в столичном районе Ходан. Эта атака стала самой смертоносной в истории Сомали: погибли почти 280 человек, пострадали около 300.

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