2018-02-24T09:01:51+03:00
Спорт

Российская сноубордистка Алена Заварзина заняла 4 место на Олимпиаде в параллельном гигантском слаломе

Наша спортсменка упала в полуфинале, а потом в гонке за 3 место
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алена Заварзина на дистацнии параллельного гигантского слалома.Алена Заварзина на дистацнии параллельного гигантского слалома.Фото: REUTERS
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На Олимпиаде в Пхенчхане в субботу, 24 февраля, были разыграны медали в женском параллельном гигантском слаломе в сноуборде. Российская спортсмена Алена Заварзина заняла четвертое место, не сумев выиграть бронзовые награды.

Из-за сжатых сроков проведения соревнований, спортсменки выступили лишь в одной, а не двух попытках. И вот в этой одной попытке в схватке за бронзу Заварзина в одном из поворотов упала и проиграла бронзу немке Рамоне Хофмайстер.

Победу в большом финале одержала чешская сноубордистка Эстер Ледечка. Второе место - у Селины Йорг. Ледечка после этого успеха прославилась - ранее она выиграла золотую медаль в горнолыжном спорте, став, таким образом, победительницей Пхенчхана в двух разных видах спорта.

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