2018-02-24T09:34:05+03:00
Происшествия

В столице Афганистана произошел взрыв, погиб по меньшей мере один человек

По предварительным данным, в результате подрыва смертника шесть человек получили ранения
Екатерина БОЛГОВА
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В Афганистане произошел взрыв, погиб как минимум один человекВ Афганистане произошел взрыв, погиб как минимум один человекФото: REUTERS
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В воскресенье, 24 февраля, в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв.

Как сообщает местный телеканал 1TV News со ссылкой на министерство внутренних дел Афганистана, в результате происшествия погиб по меньшей мере один человек. По предварительной информации, еще шесть человек получили ранения. Отмечается, что теракт осуществил смертник.

По некоторым данным, взрыв прогремел неподалеку от здания посольства США.

Кроме того, произошел подрыв смертника в провинции Гильменд на юге Афганистана. Как сообщает агентство Pajhwok, в результате один человек погиб, еще десять получили ранения.

Среди пострадавших есть дети. Кроме того, нанесен ущерб зданиям двух местных телевизионных станций.

По данным миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), в прошлом году в Афганистане погибли около 3,5 тысячи мирных жителей, еще более 7 тысяч человек пострадали.

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