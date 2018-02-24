В крупнейшем университете Мексики произошла стрельба, погибли два человека

СЕГОДНЯ 10:07 2018-02-24T10:07:54+03:00

По версии следствия, инцидент мог иметь отношение к соперничеству двух преступных группировок

Изменить размер текста: A A

В крупнейшем учебном заведении Мексики, Национальном автономном университете UNAM, произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

Как сообщила генеральная прокуратура Мехико, жертвами происшествия стали мужчины 20 и 29 лет. С огнестрельными ранениями их обнаружили охранники университета на вузовской территории. Прибывшие на место происшествия медики доставили раненых в больницу. Но помочь пострадавшим не удалось — в госпитале они скончались от полученных ранений.

По версии следствия, инцидент мог иметь отношение к соперничеству двух преступных группировок. По какой причине они выбрали территорию университета для своих разборок, пока не сообщается. По информации прокуратуры, погибшие не являются учащимися или сотрудниками вуза. Представители правоохранительных органов в настоящее время изучают записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.